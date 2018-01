Bia vence e encerra jejum brasileiro no Aberto da Austrália

Atual 70ª do ranking, Bia fez sua estreia como profissional na Austrália. E, na madrugada desta terça, ela repetiu o desempenho que já havia exibido contra a mesma Cabrera no Torneio de Hobart, na semana passada. Novamente ela não perdeu um set sequer.

Naquele ano, Maria Esther Bueno venceu última partida de uma brasileira neste Grand Slam ao chegar à decisão. Desde então, nenhuma compatriota havia passado da rodada de abertura na chave de simples, ao longo de décadas em que os tenistas do Brasil tinha maior dificuldade de fazer a custosa viagem até Melbourne.

A tenista brasileira Beatriz Haddad Maia encerrou na madrugada desta terça-feira um jejum de vitórias do Brasil no Aberto da Austrália que já durava 53 anos. Ao vencer a local Lizette Cabrera por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/4, Bia acabou com a sequência negativa que já durava desde 1965 na chave feminina.

Mas o placar não refletiu as dificuldades vividas pela brasileira na primeira parcial. Bia perdeu seus dois primeiros games de saque. E Cabrebra teve chance de abrir 4/0. Bia, no entanto, reagiu a tempo, devolveu as quebras e levou o duelo para o tie-break, quando se destacou.

Com a confiança em alta, a brasileira deslanchou no segundo set. Faturou duas quebras de saque em sequência e abriu 4/1. A tenista local, 161ª do mundo, não ofereceu maior resistência e cedeu a vitória após 1h35min de confronto.

Na segunda rodada, Bia terá pela frente uma missão mais complicada. Sua adversária será a checa Karolina Pliskova, que teve grande temporada em 2017 e chegou a liderar o ranking. Será a quarta vez que a brasileira enfrentará uma rival do Top 10 do ranking no circuito – nas três vezes anteriores ela foi derrotada.

Atual 6ª do mundo, Pliskova estreou com vitória na noite desta segunda (horário de Brasília), justamente sobre a paraguaia Veronica Cepede Royg, que é uma das amigas mais próximas de Bia no circuito, por 6/3 e 6/4.