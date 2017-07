Bia Haddad volta a subir no ranking

Foto: Flickr - CC

Em uma semana sem as principais tenistas em quadra, com exceção da dinamarquesa Caroline Wozniacki, o ranking da WTA apresentou poucas alterações relevantes na atualização desta segunda-feira, a maior parte provocada pelo descarte de pontos. E a nova ascensão da brasileira Beatriz Haddad Maia se deu exatamente por isso.

Bia Haddad subiu no ranking pela terceira atualização consecutiva, atingindo a condição de número 77 do mundo, novamente a melhor da sua carreira, com 739 pontos. Ela é a única brasileira entre as 200 melhores tenistas do mundo.

Mesmo com várias tenistas alterando a pontuação, o Top 10 da WTA se manteve inalterado. A checa Karolina Pliskova é a primeira colocada, com 6.751 pontos, seguida da romena Simona Halep, com 5.770, da alemã Angelique Kerber, com 5.626, da espanhola Garbiñe Muguruza, com 4.991, e da ucraniana Elina Svitolina, com 4.935.