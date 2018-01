Bia Haddad oscila e perde de favorita no Torneio de Hobart

Após vencer na estreia, a tenista brasileira Beatriz Haddad Maia oscilou nesta terça-feira diante da favorita Elise Mertens, da Bélgica, e foi eliminada do Torneio de Hobart, na Austrália. Atual número 71 do mundo, Bia foi derrotada pela segunda cabeça de chave pelo placar de 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Atual 36ª do ranking, Mertens soube tirar vantagem das oscilações da brasileira para se impor em quadra. Bia mostrou irregularidade principalmente no saque, com quatro duplas faltas e nove chances de quebra cedidas à rival. A belga aproveitou quatro destas oportunidades.

A brasileira também se impôs no saque da rival por duas vezes, uma em cada set, mas não foi o suficiente para reverter a vantagem da favorita. Com a derrota, Bia agora vai se concentrar somente nos treinos para o Aberto da Austrália, que terá início no dia 15 (noite do dia 14 no horário de Brasília).