Bellucci perde na estreia, sofre 6ª derrota seguida e amplia má fase

Em péssima fase, Thomaz Bellucci ampliou o momento ruim que vive no circuito profissional ao ser eliminado logo na estreia do Torneio de Gstaad, nesta quarta-feira, na Suíça. Campeão do ATP 250 suíço em 2009 e 2012, o brasileiro não conseguiu fazer valer o seu bom histórico no evento realizado em quadras de saibro ao ser surpreendido pelo tenista da casa Henri Laaksonen, que venceu por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/2), 6/7 (4/7) e 7/5.

Atual 66º colocado do ranking mundial, Bellucci enfrentou pela primeira vez o adversário da Suíça, hoje o 95º da ATP, e não conseguiu justificar o seu favoritismo nesta que foi a sua sexta derrota seguida, sendo a quinta consecutiva em estreias.

Antes de cair em Gstaad, o brasileiro foi eliminado na segunda rodada de Roland Garros pelo francês Lucas Pouille na primeira derrota desta sua atual sequência negativa. O resultado diante do então 17º tenista do mundo era previsível naquela ocasião no Grand Slam realizado em Paris.