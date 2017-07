Bellucci perde do 217º do ranking e cai na estreia

O brasileiro Thomaz Bellucci não passou da estreia em Wimbledon. Repetindo as atuações irregulares que exibiu na grama de Londres nos últimos anos, o tenista número 1 do Brasil foi eliminado nesta terça-feira pelo jovem austríaco Sebastian Ofner, atual 217º do ranking, por 3 sets a 0, com parciais de 6/2, 6/3 e 6/2.

Ofner, de apenas 21 anos, passou pelo qualifying e disputa um Grand Slam pela primeira vez, até mesmo na fase de quali. Antes desta terça, ele nunca havia estado numa partida do circuito profissional da ATP. O austríaco ainda disputa torneios de nível Challenger e competições da ITF.

Com a derrota, o atual 55º do ranking encerra sua trajetória na curta temporada de grama com duas derrotas em dois jogos disputados. Antes de Wimbledon, ele competiu em Eastbourne, também na Inglaterra. Mas não passou a rodada de abertura. No Grand Slam, o brasileiro soma agora cinco derrotas em estreias nas últimas seis edições que participou.