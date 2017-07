Bellucci encerra série de seis derrotas e vence ucraniano na Áustria

A sequência de derrotas de Thomaz Bellucci chegou ao fim. Após perder os últimos seis jogos, o brasileiro estreou com vitória no Torneio de Kitzbühel, ATP 250 austríaco disputado em quadras de saibro, ao superar o ucraniano Alexandr Dolgopolov, o número 70 do mundo, por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 5/7 e 6/4, em 1 hora e 56 minutos.

Esta foi a quarta vez que Bellucci enfrentou Dolgopolov, sendo a primeira que o hoje 80º colocado no ranking superou o ucraniano. Agora, na segunda rodada do evento austríaco, ele terá pela frente o vencedor do duelo entre os alemães Tommy Haas e Jan-Lennard Struff.

LEIA TAMBÉM: Aplaudido em avião, Melo se surpreende com fama

Bellucci começou bem a partida diante de Dolgopolov, abrindo 2/0 com uma quebra de serviço obtida no primeiro game. E o brasileiro voltou a converter um break point no sétimo game, fechando a parcial na sequência, em 6/2.