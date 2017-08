Aulas gratuitas têm 10 vagas abertas em Hortolândia

O projeto Tênis para Todos tem 10 vagas disponíveis para meninos e meninas de 7 a 15 anos em Hortolândia. As aulas acontecem em duas quadras no Parque Ambiental Remanso das Águas, localizado no Jardim Carmen Cristina.

As aulas são realizadas às quintas-feiras. As quadras são adaptadas para a prática do tênis das 9h30 às 10h30 e das 10h30 às 11h30. No período da tarde, as aulas acontecem das 14h30 às 15h30 e das 15h30 às 16h30.

O pré-requisito para participar é estar matriculado na rede municipal ou estadual de ensino. Para fazer a inscrição basta se dirigir ao local dos treinos com documento, acompanhado dos pais ou responsáveis, no horário em que as aulas são realizadas.