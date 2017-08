Atual campeã, Kerber é surpreendida por japonesa e cai na estreia do US Open

Atual campeã do US Open, a alemã Angelique Kerber foi surpreendida nesta terça-feira e caiu logo na estreia da edição de 2017 do Grand Slam norte-americano. Em Nova York, a número 6 do ranking não resistiu à japonesa Naomi Osaka e foi facilmente derrotada por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/1.

Com o resultado, Kerber se tornou a primeira defensora do título a cair na estreia do US Open em mais de dez anos. A última vez que isso havia acontecido foi em 2005, quando a então campeã Svetlana Kuznetsova, da Rússia, também foi surpreendida logo na primeira rodada.

A derrota também deu sequência à péssima fase de Kerber, que chegou a assumir a liderança do ranking no ano passado, mas desde então, vem ladeira abaixo. O título do US Open do ano passado, aliás, foi o último conquistado pela alemã, que já havia sido eliminada logo na estreia de Roland Garros este ano.