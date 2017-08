Atual campeã, Halep estreia com vitória em Toronto

Atual campeã do torneio de nível Premier disputado no Canadá, a romena Simona Halep estreou em Toronto nesta quarta-feira com uma boa vitória sobre a eslovaca Magdalena Rybarikova, semifinalista em Wimbledon. A segunda cabeça de chave da competição canadense superou a adversária pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4.

Halep é a atual campeã por ter vencido no ano passado em Montreal, a outra sede do Premier do Canadá. A cidade se reveza com Toronto como sede do torneio a cada temporada. Nas oitavas de final, a tenista romena vai enfrentar a checa Barbora Strycova, que eliminara a australiana Daria Gavrilova.

Em Toronto, Halep mantém sua busca para alcançar o topo do ranking. Ela e a checa Karolina Pliskova, atual número 1 do mundo, brigam pela posição. Correndo por fora está a alemã Angelique Kerber, desbancada por Pliskova em Wimbledon.