Após título em Wimbledon, Muguruza arrasa na estreia em Stanford

Estreando direto nas oitavas de final, a atual número quatro do mundo e cabeça de chave número 1 na competição norte-americana precisou salvar apenas um break point ao longo da partida. E impôs cinco quebras à rival para confirmar o favoritismo em menos de uma hora.

Quase três semanas após se sagrar campeã em Wimbledon, a tenista espanhola Garbiñe Muguruza fez seu retorno às competições nesta quarta-feira. E não decepcionou os fãs em sua estreia no Torneio de Stanford. Ela precisou de apenas 58 minutos para arrasar a local Kayla Day, de apenas 17 anos, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/0.

Terceira pré-classificada, a local Madison Keys também venceu na estreia e se garantiu nas quartas. Ela eliminou a compatriota Caroline Dolehide em três sets, com parciais de 3/6, 6/2 e 6/3.

Sua próxima adversária será a ucraniana Lesia Tsurenko. A sétima cabeça de chave nem precisou suar para avançar nesta quarta. Isso porque sua rival, a russa Maria Sharapova, desistiu por conta de uma lesão no braço esquerdo. Foi mais um baque no retorno da russa às competições. Trata-se do segundo problema físico enfrentado por Sharapova desde que voltou ao circuito, após cumprir 15 meses de suspensão por doping.

WASHINGTON – Em outra competição disputada nos Estados Unidos nesta semana, em preparação para o US Open, quarto e último Grand Slam da temporada, somente uma cabeça de chave decepcionou nesta quarta. Foi a local Christina McHale, eliminada pela canadense Eugenie Bouchard, ex-Top 10, por 7/6 (8/6) e 6/0. Após a vitória na estreia, Bouchard vai enfrentar a alemã Andrea Petkovic.

Ainda pela rodada de abertura, venceram a alemã Sabine Lisicki, a francesa Kristina Mladenovic, segunda cabeça de chave, e a romena Monica Niculescu, sexta pré-classificada. Já pela segunda rodada, que equivale às oitavas de final, a alemã Julia Görges, quarta cabeça de chave, bateu a belga Alison Van Uytvanck por 3/6, 6/3 e 7/6 (11/9).

Com o triunfo, Görges avançou às quartas de final, assim como aconteceu com a russa Ekaterina Makarova e a francesa Oceane Dodin. Sétima cabeça de chave, Makarova eliminou a porto-riquenha Monica Puig, campeã olímpica no Rio-2016, por 6/2 e 6/4. Dodin, quinta pré-classificada, despachou a italiana Sara Errani por 3/6, 7/5 e 6/1.