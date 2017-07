Após seguidos atentados na Inglaterra, polícia reforça segurança em Wimbledon

Após seguidos atentados terroristas na Inglaterra, em Londres e em Manchester, a organização de Wimbledon e a polícia local dedicam grande esforço na segurança do Grand Slam, que é o maior evento esportivo anual inglês, pelo qual devem comparecer cerca de 500 mil pessoas neste ano. A competição terá início nesta segunda-feira.

Por ser um alvo óbvio para ataques, Wimbledon já avisou que redobrou a atenção e as medidas de segurança dentro e fora do All England Club, localizado nos subúrbios de Londres. Será comum ver seguranças fortemente armados dentro e fora do complexo. Sem revelar detalhes sobre as medidas, a organização do torneio já avisou aos fãs de tênis que precisarão ter maior paciência neste ano.

As revistas serão mais detalhadas e, portanto, mais lentas. As filas, claro, serão mais longas. E os torcedores terão que passar mais horas à espera dos grandes jogos que vão movimentar as 18 quadras disponíveis para as partidas.