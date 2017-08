Após recorde em Wimbledon, Federer retornará ao circuito em Montreal

Após bater recorde em Wimbledon, Roger Federer confirmou nesta terça-feira que fará seu retorno às quadras no Masters 1000 de Montreal. A competição no Canadá terá início na próxima segunda-feira. Assim, o tenista suíço voltará às quadras três semanas depois faturar o oitavo título na grama de Londres.

“Estou feliz por voltar a Montreal, já que não tive a chance de jogar por muitos anos”, disse Federer, que não joga na cidade canadense desde 2011. Montreal e Toronto revezam ano a ano as competições masculina e feminina, da ATP e WTA, respectivamente. Neste ano, serão as mulheres que jogarão em Toronto.

LEIA TAMBÉM: Massa elogia carro e diz que sétima posição era o máximo que alcançaria no treino

Com o retorno a Montreal, Federer iniciará sua preparação para o US Open, o quarto e último Grand Slam da temporada, no fim do mês, disputado em quadra dura. O suíço ainda não confirmou se disputará mais algum torneio antes da competição em Nova York.