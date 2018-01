Após furar quali, Rogerinho perde de Shapovalov em Auckland

Após furar o qualifying do Torneio de Auckland, o brasileiro Rogério Dutra Silva foi batido pelo canadense Denis Shapovalov na primeira rodada da chave principal, nesta segunda-feira. O tenista número 1 do Brasil foi arrasado pelo jovem rival, de apenas 18 anos, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em apenas 56 minutos.

Rogerinho, de 33 anos, não resistiu ao forte saque do adversário na quadra dura do torneio neozelandês e ofereceu pouca resistência nos dois sets. Shapovalov, atual 50ª do ranking, cravou nove aces e converteu 92% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço. Neste ritmo, o canadense não teve o saque ameaçado ao longo da partida.

De volta ao Top 100 do ranking, nesta segunda, Rogerinho elegeu Auckland como sua principal preparação para o Aberto da Austrália. Na semana passada, ele desistiu do Torneio de Pune para disputar o quali na Nova Zelândia. O brasileiro entrará direto na chave principal do primeiro Grand Slam do ano, com início no dia 15, graças a desistências de outros tenistas.