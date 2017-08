Após bater Nadal, Shapovalov vence mais uma e vai à semifinal em Montreal

Convidado da organização, o jovem tenista iniciou sua trajetória na chave principal com uma vitória inesperada, de virada, sobre o brasileiro Rogério Dutra Silva. O canadense salvou quatro match points antes de dar uma reviravolta no placar. Na sequência, desbancou dois pesos-pesados do circuito: o argentino Juan Martín Del Potro e o espanhol Rafael Nadal.

Grande sensação do Masters 1000 de Montreal, o local Denis Shapovalov voltou a brilhar na quadra dura canadense nesta sexta-feira, diante da festa da torcida. Ele conquistou a vaga na semifinal ao derrotar, de virada, o francês Adrian Mannarino, 42º do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 2/6, 6/3 e 6/4, em 2h25min de duelo.

O triunfo sobre o dono de dez títulos em Roland Garros se tornou o maior de sua carreira, na noite de quinta. Novamente de virada, Shapovalov surpreendeu a torcida canadense e confirmou sua condição de grande promessa do circuito. Ele tem no currículo a liderança do ranking juvenil e o título de Wimbledon na mesma categoria.

Com a vitória, o atual 143º do ranking já garantiu um salto na lista da ATP. Se parar na semifinal, no sábado, deve figurar na 67ª colocação na próxima segunda-feira. Seu próximo adversário sairá do confronto entre o alemão Alexander Zverev, outra estrela da nova geração, e o sul-africano Kevin Anderson.

