Americanos caem e Del Potro vence em Auckland; Melo avança sem jogar em Sydney

Cabeça de chave número 1, o norte-americano Jack Sock caiu logo na sua estreia no Torneio de Auckland, ATP 250 preparatório para o Aberto da Austrália. Nesta quarta-feira, o oitavo colocado no ranking foi batido pelo alemão Peter Gojowczyk, o número 65 do mundo, por 2 sets a 0, com um duplo 6/3. Agora o tenista da Alemanha vai enfrentar o holandês Robin Haase.

A queda de Sock abriu caminho para o argentino Juan Martin del Potro, o segundo cabeça de chave em Sydney. E o número 12 do mundo não decepcionou nesta quarta ao vencer fácil o canadense Denis Shapovalov, algoz do brasileiro Rogério Dutra Silva e 50º colocado no ranking, por 6/2 e 6/4. O próximo rival do campeão da edição de 2009 do Torneio de Auckland vai ser o russo Karen Khachanov.

Além de Querrey, outros dois cabeças de chave dos Estados Unidos decepcionaram nesta quarta-feira em Auckland. Número 13 do mundo, Sam Querrey perdeu para o checo Jiri Vesely (64º) por 6/4, 6/7 (10/12) e 7/6 (7/5), que agora vai encarar o espanhol Roberto Bautista Agut. Já John Isner, o número 16 do mundo, foi batido pelo sul-coreano Hyeon Chung (62º) por 7/6 (7/3), 5/7 e 6/2, que medirá forças com o espanhol David Ferrer nas quartas de final no evento neozelandês.