Americano Jack Sock entra no Top 20 da ATP após título em Auckland

Com os melhores jogadores do mundo tendo se poupado na semana passada, já pensando no Aberto da Austrália, o ranking da Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) teve poucas alterações significativas em sua atualização desta segunda-feira. O destaque é a subida de Jack Sock, norte-americano de 24 anos que pela primeira vez entrou no Top 20.

Sock subiu três posições e alcançou exatamente o 20.º lugar ao ganhar o Torneio de Auckland, na Nova Zelândia, no sábado. Foi o segundo título da carreira do norte-americano, que há 15 meses estava dentro do Top 30 e só agora conseguiu quebrar essa barreira.

Outro que ganhou posições foi o luxemburguês Gilles Muller, de 33 anos, campeão em Sydney. Nesta segunda, ele aparece no 28.º lugar do ranking da ATP, também a melhor posição da sua carreira. Desde outubro ele estava estacionado em 34.º, que já era sua performance mais destacada.

O Top 20 teve uma outra alteração, apenas, com o australiano Nick Kyrgios subindo uma posição, para 13.º, deixando para trás o espanhol Roberto Bautista Agut. O bad boy australiano ainda cumpria suspensão na semana passada e só ganhou a posição porque o rival, campeão em Auckland em 2016, desta vez descansou na semana preliminar ao primeiro Grand Slam do ano.

A lista segue liderada por Andy Murray, que tem 12.560 pontos, contra 11.780 de Novak Djokovic. O canadense Milos Raonic, o suíço Stan Wawrinka e o japonês Kei Nishikori, todos na casa dos 5 mil pontos, jogam o Aberto da Austrália brigando por posições entre eles, apenas.

Thomaz Bellucci manteve o 62.º lugar do ranking, assim como Thiago Monteiro segue sendo o 83.º colocado apesar de furar o qualifying de Sydney. Rogério Dutra Silva, o Rogerinho, perdeu quatro posições mas se manteve no Top 100, exatamente na centésima colocação.

Nas duplas, apesar do vice-campeonato em Sydney, Bruno Soares continua no terceiro lugar, atrás dos franceses Nicolas Mahut e Pierre-Hugues Herbert. Marcelo Melo, eliminado na primeira rodada no mesmo torneio, continua em oitavo. Já Marcelo Demoliner, semifinalista em Auckland, subiu três posições e agora é o 64.º.

Confira a classificação atualizada do ranking da ATP:

1) Andy Murray (GBR), 12.560 pontos

2) Novak Djokovic (SER), 11.780

3) Milos Raonic (CAN), 5.290

4) Stan Wawrinka (SUI), 5.155

5) Kei Nishikori (JAP), 5.010

6) Gael Monfils (FRA), 3.625

7) Marin Cilic (CRO), 3.605

8) Dominic Thiem (AUT), 3.415

9) Rafael Nadal (ESP), 3.195

10) Tomas Berdych (RCH), 3.060

11) David Goffin (BEL), 2.750

12) Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 2.505

13) Nick Kyrgios (AUS), 2.460

14) Roberto Bautista Agut (ESP), 2.350

15) Grigor Dimitrov (BUL), 2.135

16) Lucas Pouille (FRA), 2.131

17) Roger Federer (SUI), 1.980

18) Richard Gasquet (FRA), 1.885

19) John Isner (EUA), 1.850

20) Jack Sock (EUA), 1.810

62) Thomaz Bellucci (BRA), 771

83) Thiago Monteiro (BRA), 664

100) Rogério Dutra Silva (BRA), 600

122) João Souza (BRA), 483