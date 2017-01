Americana ganha aulas gratuitas de tênis

O projeto social Tênis Para Todos inicia 2017 com uma novidade. Depois de 12 anos atendendo a crianças de 5 a 17 anos, o projeto estenderá neste ano as suas aulas gratuitas de tênis ao público adulto. As inscrições já podem ser feitas na secretaria do Centro Municipal de Tênis Mário Coronelli, no Centro Cívico, em Americana, ou pelos telefones 3406-6111 e 9-8400-9492.

Segundo o coordenador Paulo Fernandes da Silva, o principal objetivo é ensinar a modalidade ao público que encontra mais dificuldade para praticar o esporte, tido como elitizado no Brasil. “O objetivo é ajudar um grupo mais desfavorecido ou discriminado. Foto: Divulgação

Nestes 13 anos já levamos as aulas até em comunidades que atendiam dependentes químicos. Nosso projeto agora engloba todas as faixas etárias, independentemente se é rico ou pobre. O tênis é para todo mundo e por isso não fazemos nenhum tipo de distinção”, destaca.

São três os professores que dão as aulas no projeto: Artur Maciel de Melo, José Carlos Maciel da Silva e Ousanan Oliveira de Souza. Atualmente, o projeto atende 120 crianças.

As aulas, com duração de uma hora, ocorrem de segunda a sexta-feira, no período da manhã (das 8 às 10 horas) e da tarde (das 14 às 18 horas). Com os maiores de 18 anos, as aulas ocorrerão no período noturno, com início a partir de fevereiro.

Desde dezembro, o Centro Municipal de Tênis Mário Coronelli, no Centro Cívico, ganhou um novo sistema de iluminação. O espaço estava inativo no período noturno há mais de um ano, quando toda a parte de fiação e cabos elétricos do local fora furtada.

A Secretaria de Esportes substituiu 80 lâmpadas e reatores, além de toda a fiação, cabos e disjuntores. Os 16 postes de iluminação foram readequados e os refletores instalados com sete metros de altura.