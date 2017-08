Alexander Zverev derrota Kevin Anderson e conquista título em Washington

Número 8 do mundo, o alemão Alexander Zverev confirmou o favoritismo neste domingo e se sagrou campeão do Torneio de Washington, nos Estados Unidos, ao superar o sul-africano Kevin Anderson, o 45º colocado no ranking da ATP, com certa tranquilidade, por 2 sets a 0, com duplo 6/4.

Com 88% dos pontos vencidos no primeiro saque e 67% no segundo, o quinta cabeça de chave não deu qualquer chance em seu serviço para Kevin Anderson, 15º favorito. Assim, não cedeu break point, obteve duas quebras em seis oportunidades e sacramentou a vitória na final do ATP 500 norte-americano.

Para alcançar à decisão, o tenista alemão havia surpreendido na semifinal o japonês Kei Nishikori, segundo principal favorito da competição. Depois de ganhar de virada do australiano Jordan Thompson na primeira rodada, Zverev não perdeu mais um único set no torneio.