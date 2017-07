Solenidade de abertura dos Jogos Regionais será nesta terça-feira

Será realizada nesta terça-feira (11) a solenidade de abertura da 61ª edição dos Jogos Regionais da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. Abertura terá início às 19h e será marcada pela presença de autoridades, representantes dos municípios participantes, integrantes do Tiro de Guerra, apresentação da ginástica rítmica e execução dos hinos pela Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi”. Solenidade será no Ginásio Complexo Poliesportivo “Milton Fenley Azenha”, localizado na Rua Sergipe, 230, no Jardim Colina. Os Jogos Regionais têm site oficial e página no Facebook.

A competição acontece de 11 a 21 de julho na cidade de Americana e vai contar com a participação de 46 municípios disputando medalhas em 26 modalidades: atletismo; atletismo ACD (Atletas Com Deficiência) badminton; basquetebol; biribol; bocha; capoeira; ciclismo; damas; futebol; futsal; ginástica artística; ginástica rítmica; handbol; judô; karatê; malha; natação; natação ACD; skate; taekwondo; tênis; tênis de mesa; voleibol; vôlei de praia; e xadrez. Esta será a primeira edição com skate e badminton como modalidades oficiais.

De acordo com o coordenador geral dos jogos, Abimael Valadares, a solenidade de abertura vai contar com a presença de autoridades, representantes dos municípios participantes, integrantes do Tiro de Guerra, apresentação da ginástica rítmica e execução dos hinos pela Banda Municipal “Monsenhor Nazareno Maggi”. A tocha dos jogos será conduzida por Murilo Sartori, da natação de Americana, que também fará o juramento do atleta. “Qualquer dúvida que as delegações tiverem, podem nos procurar. Estamos à disposição para esclarecer o que for necessário, além disso, o site oficial dos jogos possui endereços e telefones que podem ser consultados pelos municípios, além das programações dos primeiros dias da competição”, informou Valadares.