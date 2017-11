RPT reúne 344 atletas para o 81º Jogos Abertos

A RPT (Região do Polo Têxtil) terá 344 atletas na 81ª edição dos Jogos Abertos do Interior, que ocorrem desta quarta-feira (15) até o dia 26, no ABC Paulista. Embora as competições só comecem na quinta-feira (16), os primeiros atletas são aguardados já nesta quarta-feira nas cinco sedes conjuntas do evento multiesportivo. As disputas ocorrerão simultaneamente em Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Mauá e Ribeirão Pires, com cerca 12 mil atletas de quase 200 cidades paulistas, configurando a maior competição deste segmento na América Latina.

Os Jogos Abertos contam com 32 modalidades esportivas e duas divisões – equipes e atletas campeões nos Jogos Regionais disputarão a primeira divisão, enquanto os vice-campeões jogarão a segunda. É possível obter índice olímpico em natação e atletismo.

A maior delegação da RPT nos Jogos Abertos será de Hortolândia, com 160 atletas, entre homens e mulheres, que disputarão 11 modalidades. Americana vem em seguida, com 90 atletas, sendo representada por quatro equipes na primeira divisão: basquete feminino Sub-21, biribol masculino livre, ginástica artística feminina (até 14 anos), ginástica rítmica feminina livre e malha masculino.