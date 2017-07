Prefeitura tem vagas abertas nas Escolinhas Esportivas

O programa Escolinhas Esportivas da Prefeitura de Hortolândia está com vagas abertas em 19 modalidades. Para participar basta ir aos locais das aulas e preencher uma ficha cadastral. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19)3965-1400, nos ramais 7423 e 7409.

As aulas são realizadas na Academia Municipal, no Remanso Campineiro, no Ginásio Poliesportivo Nelson Cancian, no Jardim Nova Hortolândia, no Ginásio Victor Savala, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, e nas quadras do Parque Remanso das Águas, no Jardim Carmen Cristina.

As atividades têm limitações de idade. Com 5 anos, as crianças podem praticar ginásticas artística e rítmica; a partir dos 6, podem praticar Taekwondo; a partir 7 anos podem se matricular para praticar futebol, karatê, capoeira, muay thai, tênis de mesa, judô e futsal. Handebol pode ser praticado por crianças com mais de 9 anos; basquete, a partir dos 10 anos, e vôlei, após os 11 anos. A faixa etária para pratica de tênis varia dos 8 aos 15 anos. Somente adultos podem praticar zumba, ginástica localizada, dança de salão, pilates e ginásticas funcional.