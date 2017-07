Natação do Brasil bate 2 recordes sul-americanos e passa a 2 finais neste domingo

A natação do Brasil logo no primeiro dia de disputas no Mundial de Esportes Aquáticos, em Budapeste, na Hungria, teve um desempenho muito bom neste domingo. Ao todo foi uma medalha de prata – com o revezamento 4×100 metros livre -, dois recordes sul-americanos e duas finais. O país está em quarto no quadro de medalhas da natação e em oitavo no geral.

Nas demais provas do dia, Joanna Maranhão teve uma crise de síndrome do pânico pela manhã. Desmaiou, passou mal, mas conseguiu enfrentar a situação difícil para nadar a semifinal dos 200 metros medley, onde fez 2min11s24 e superou o seu recorde sul-americano, de 2min12s12, estabelecido no Mundial de Roma, em 2009, ainda na época dos trajes tecnológicos. A marca deu a ela o 10.º lugar na competição.

“A crise de pânico faz o pensamento fugir. Deitei, fiquei orando. Desci pro café. Vomitei o café… Só bate a ansiedade antes. Depois que eu caio na água acabou. Preciso aprender com isso. O pensamento é de fuga. Eu reverti a situação. Eu tenho uma meta que é ganhar de mim com traje. Nunca consegui nos 200 metros medley e era um pouco frustrante porque eu via que estava melhor, mais rápida. O desafio agora é me manter motivada e o fato de eu ter revertido uma síndrome de pânico pela primeira vez foi muito importante. Estou confiante”, disse Joanna Maranhão.