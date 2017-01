Natação Americana é eleita a melhor do Brasil na mirim-petiz

As equipes mirim-petiz da Natação Americana foram eleitas as melhores do País no ano de 2016 pelo site Best Swimming, especializado em natação e águas abertas. O Troféu Best Swimming elegeu ainda, pelo segundo ano consecutivo, o nadador Murilo Sartori e o treinador Fábio Cremonez como os melhores da categoria infantil. Este é o terceiro ano que a Best Swimming faz o levantamento dos mais destacados clubes nas categorias mirim e petiz do Brasil. Foto: PREFEITURA DE AMERICANA / DIVULGAÇÃO

O levantamento apura os resultados oficiais considerando o ranking nacional da categoria atribuindo posições indicando quais foram os clubes com melhores resultados. Na contagem geral somando todas as categorias (mirim e petiz), a vitória foi da Natação Americana. O clube americanense se destacou acumulando um total de nove tempos na liderança do ranking nacional das duas categorias. O Clube Curitibano, vencedor de 2015, ficou em segundo lugar com sete tempos na liderança do ranking nacional empatado com Flamengo e Gustavo Borges, mas com vantagem na segunda posição.

LEIA TAMBÉM: Felipe Lima ganha mais um ouro na Copa do Mundo de Natação

“É um título bem expressivo, até pelas condições que temos no dia a dia se comparado a outras equipes. Não só o Murilo (Sartori), mas toda a nossa equipe está de parabéns. Estamos ganhando corpo e esperamos dar continuidade às nossas categorias de base para conquistar cada vez mais espaço”, comemorou Fábio Cremonez, eleito o melhor treinador infantil de 2016.

DESTAQUE. A premiação da Natação Americana muito se deve ao bom desempenho de Murilo Sartori. O jovem nadador de 14 anos venceu praticamente tudo o que disputou, batendo os recordes paulista e brasileiro dos 100 aos 400 metros nado livre. Em 2016, Murilo foi o único nadador infantil masculino presente na seletiva olímpica do Troféu Maria Lenk, e teve 100% de aproveitamento nas disputas dos Campeonatos Estaduais, Brasileiro e Chico Piscina.