Natação Americana coloca dois atletas entre 10 primeiros

A Natação Americana teve um início sem grandes motivos para comemorar nas primeiras provas da modalidade nos 81º Jogos Abertos do Interior. Na manhã de ontem, no Conjunto Aquático Leonardo Sperate, em São Caetano do Sul, o melhor resultado obtido pela equipe americanense foi um sexto lugar de Gabriele Robis Barbosa, nos 100m livre – ela também ficou em 14º nos 50m borboleta. Isabela Marim foi a outra atleta da cidade a figurar entre os 10 primeiros, com o oitavo lugar nos 100m peito.

Os outros competidores de Americana que caíram na água ontem foram Leonardo Ric Garcia (10º nos 200m costas), Celina Rodrigues Stoque (13º nos 200m costas) e Lucas Sartori (15º nos 100m livre). Principal revelação americanense na natação, Murilo Sartori não está na disputa dos Jogos Abertos, pois viaja amanhã para Belo Horizonte, em Minas Gerais, para o Campeonato Brasileiro Juvenil.

No futebol masculino, o time Sub-20 do Rio Branco, representando Americana, perdeu para Lençóis Paulista por 3 a 2, nas quartas de final, e foi eliminado. A equipe usou a competição como preparação para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa em janeiro.