Murilo e Gabriela são chamados para seleção paulista de natação

A FAP (Federação Aquática Paulista) convocou dois nadadores de Americana, além do treinador da equipe americanense, Fábio Henrique Cremonez, para a seleção paulista que disputará em outubro o Troféu Chico Piscina Internacional. Em sua 23ª edição, a tradicional competição será realizada entre os dias 11 e 14 de outubro, na cidade de Mococa.

O nadador Murilo Sartori, de 15 anos, é uma das grandes apostas da natação brasileira na atualidade. Com inúmeros títulos no currículo, o jovem se prepara também para disputar os Jogos Sul-Americanos da Juventude, no Chile, com início dia 29 de setembro.

No Troféu Chico Piscina Internacional, ele nadará pela categoria juvenil nas provas de 100, 200 e 400m livre. Será a terceira participação de Murilo Sartori na competição. Se mantiver seu desempenho atual nos próximos anos, o nadador tem boas chances de figurar em convocações para os Jogos Olímpicos.