Lochte celebra quebra de recorde de Phelps um ano após confusão no Rio

Foram mais de dez meses afastado das piscinas até o retorno na noite de domingo. E um ano depois de protagonizar uma confusão sem precedentes nos Jogos Olímpicos do Rio, em 2016, Ryan Lochte fez bonito no US Open de natação, que está sendo disputado em East Meadow, nos Estados Unidos. Nos 200m medley, o atleta ficou com a medalha de ouro, com direito a quebra do recorde da competição, que pertencia a Michael Phelps.

Esta foi a segunda prova disputada por Lochte no US Open. No sábado, o norte-americano foi o quinto colocado nos 100m costas. Mas no domingo, voltou a mostrar sua velocidade na piscina e conquistou o ouro nos 200m medley ao marcar 1min59s24, superando o recorde de Phelps: 1min59s26, estabelecido na competição em 2006.

Apesar da marca, a reação de Lochte com seu desempenho não foi das mais animadas. “Fiquei um pouco desapontado. Se eu quebrei o recorde ou não, sempre acho que poderia ter ido mais rápido. Não importa qual foi o tempo esta noite, eu sabia que poderia ter sido mais veloz. No geral, não foi uma boa prova”, declarou.