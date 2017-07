Leonardo de Deus avança às semifinais dos 200m costas em 15º lugar no Mundial

Leonardo de Deus foi o único brasileiro a avançar nesta quinta-feira nas eliminatórias da natação no Mundial de Esportes Aquáticos, que está sendo realizado em Budapeste. Nas eliminatórias dos 200 metros costas, ele cravou o tempo de 1min58s33, o 15º melhor, o que foi suficiente para avançar às semifinais.

O melhor desempenho na prova foi do norte-americano Ryan Murphy, com 1min56s11, seguido do húngaro Peter Bernek, com 1min56s53, e do lituano Danas Rapsys, com 1min56s67. Leonardo de Deus vai buscar a classificação à final ainda nesta quinta, na sessão marcada para começar às 12h30 (horário de Brasília).

“No começo da prova fui bem, com parcial boa, mas ainda fiquei um segundo atrás do meu melhor. À tarde vamos tentar melhorar. Nesta competição não estou me sentindo na melhor forma, mas quero tirar o possível para ajudar a seleção brasileira a conquistar o maior numero de finais e semifinais e fazer bonito. Este ano mudei de treinador, de estrutura e estou me adaptando, mas vou tentar dar o melhor”, analisou Leonardo de Deus.