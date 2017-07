João Gomes Jr ganha outra em Paris; Fratus e Cielo fazem dobradinha nos 50m livre

Guilherme Guido conquistou mais uma prata, desta vez nos 50 metros costas – no último sábado ele ficou em segundo lugar nos 100 metros costas. Manuella Lyriou foi bronze nos 100 metros livre – no dia anterior, ela terminou em quinto lugar nos 200 metros livre.

No total, foram sete pódios do Brasil na competição. O destaque ficou por conta de João Gomes Jr. Depois de faturar os 50 metros peito no último sábado, o nadador também ficou com o ouro nos 100 metros peito. Nos 50 metros livre, Bruno Fratus e Cesar Cielo fizeram a dobradinha nos dois lugares mais altos do pódio.

Os nadadores brasileiros conquistaram cinco medalhas neste domingo, no segundo e último dia de disputas do Aberto de Paris, na França, preparatório para o Mundial de Budapeste, na Hungria, que acontecerá entre os dias 14 e 30 deste mês.

João Gomes Jr demonstrou que vive ótimo momento na carreira. Ele foi o mais rápido nos 100 metros peito com o tempo de 1min00s39, à frente do australiano Grayson Bell (1min00s84) e do russo Andrei Nikolaev (1min00s85), respectivamente prata e bronze.

Nos 50 metros livre, Bruno Fratus fez o tempo de 21s97 e assegurou o ouro. Cesar Cielo chegou em 22s11 e terminou com a prata. O polonês Pawel Juraszek completou o pódio, com 22s13. Outros dois brasileiros estiveram na final: Marcelo Chierighini, em quinto (22s45), e Gabriel Santos, em sétimo (22s66).

LEIA TAMBÉM: Nos 50m borboleta, Cesar Cielo volta a ficar em terceiro no Troféu Maria Lenk

Guilherme Guido nadou a 25s29 e terminou com a prata nos 100 metros costas. O francês Camille Lacourt subiu no degrau mais alto do pódio com o tempo de 24s82. O bronze foi para o grego Apostolos Christou (25s34).

Manuella Lyrio foi bronze nos 100 metros livre com o tempo de 55s26. As australianas Emma Mckeon e Madison Wilson terminaram em primeiro e segundo lugares, respectivamente, com os tempos de 54s24 e 55s00.