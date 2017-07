João Gomes Jr. fatura ouro nos 50m peito em preparatório para Mundial de Natação

Os atletas agora voltam ao Brasil e no próximo dia 16 viajam para Portugal, onde farão a aclimatação final para o Mundial, que tem início em 23 de julho. No teste final deste sábado, espécie de treinamento de luxo, João Gomes Jr. demonstrou que vive excelente momento e terminou a prova à frente do russo Andrei Nikolaev e do sérvio Caba Siladji, respectivamente prata e bronze.

Outro brasileiro que subiu no pódio foi Guilherme Guido, que ficou com a prata nos 100 metros costas. O campeão olímpico Cesar Cielo terminou em quinto lugar nos 100 metros livre, mesma posição de Manuella Lyrio nos 200 metros livre.

O nadador João Gomes Jr. foi o principal destaque do Brasil neste sábado no Aberto da França, torneio realizado em Paris que é preparatório para o Mundial de Budapeste, na Hungria, neste mês. Ele ficou com a medalha de ouro nos 50 metros peito com o tempo de 27s40.

Guilherme Guido garantiu a prata nos 100 metros costas com o tempo de 54s46, atrás apenas do japonês Irie Ryosuke (53s56). O grego Apostolos Christou ficou com o bronze com o tempo de 54s65.

Recordista mundial nos 50 metros livre, Cesar Cielo não conseguiu um bom resultado na prova que disputou em Paris. Terminou em quinto lugar nos 100 metros livre com a marca de 49s63, quase um segundo mais lento do que o francês Mehdy Metella, que venceu a prova com o tempo de 48s46.

Nos 200 metros livre feminino, Manuella Lyrio nadou a 1min58s94 e também ficou em quinto lugar. A australiana Emma Mckeon subiu no degrau mais alto do pódio com a marca de 1min57s31. Manuella também competiu nos 50 metros livre e terminou em sétimo lugar com a marca de 26s11. A francesa Anna Santamans foi a mais rápida, com 24s96.