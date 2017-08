Ítalo Manzine conquista a medalha de prata nos 50m livre na Universíada

O nadador brasileiro Ítalo Manzine conquistou neste sábado a medalha de prata nos 50 metros livre na Universíada, que acontece em Taipei, capital de Taiwan. O primeiro lugar ficou com o finlandês Ari Pekka Liukkonen. O japonês Katsumi Nakamura fez o mesmo tempo do brasileiro e dividiu a segunda colocação.

Foi a 11ª medalha do País na competição universitária. Ítalo foi um dos responsáveis por tirar Cesar Cielo da Olimpíada do Rio-2016 ao superá-lo na seletiva final para a competição justamente na prova dos 50m livre. “Eu sou um grande fã do esporte universitário. Desde 2014, quando eu ingressei na faculdade de administração”, comentou.

LEIA TAMBÉM: Guilherme Guido avança às semifinais dos 100m costas no Mundial

“Nunca tinha vindo a uma competição desse porte. Estou muito feliz, minha primeira Universíada, e já subindo no pódio. Acho que essa é a medalha de maior importância na minha carreira até agora. A primeira de muitas”, completou.