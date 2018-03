Holandesa campeã olímpica participará da prova de maratona aquática no Maria Lenk

Além de contar pela primeira vez na sua história com uma prova de maratona aquática, a edição de 2018 do Troféu Maria Lenk contará com uma grande atração neste ano. Nesta terça-feira, a equipe Unisanta anunciou a presença e participação da holandesa Sharon Van Rouwendaal na competição no Rio.

Em 2016, a holandesa venceu a disputa de 10km da maratona aquática na Olimpíada, em evento que também consagrou a brasileira Poliana Okimoto, medalhista de bronze. De volta ao País, Van Rouwendaal será companheira de Ana Marcela Cunha no Maria Lenk.

“É um país lindo. Adoro Copacabana, é um país lindo e adoro os brasileiros. É um país muito forte e será uma prova muito boa. Além disso, acredito que nadar no Brasil nesta época do ano seja muito bom para mim e é por isso que decidi ir ao Brasil”, disse a holandesa, que assinou contrato de um ano e meio com a Unisanta.

No último fim de semana, Van Rouwendaal venceu a etapa de abertura da Copa do Mundo de Maratonas Aquáticas, em Doha, enquanto Ana Marcela Cunha ficou na quarta colocação e Viviane Jungblut foi apenas a 20ª melhor.

“A prova foi muito boa. Eu tentei ficar entre os primeiros durante todo o tempo e tentei coisas novas para testar minha energia. Não gastei tanta energia e isso foi bom. Ganhei a prova e estou surpresa de ter ganhado fazendo as duas coisas: ficar no pelotão da frente e não gastar tanta energia”, disse a holandesa.

A prova de maratona aquática no Maria Lenk será em 15 de abril. O percurso da competição vai ser o mesmo utilizado na Olimpíada de 2016, no Forte de Copacabana. Além disso, o evento servirá como classificatório para os Jogos Sul-Americanos, o Pan-Pacífico e o Campeonato Sul-Americano.

O evento de maratona aquática abrirá a edição de 2018 do Maria Lenk. No parque aquático que leva o mesmo nove do evento, no Rio, a competição será realizada entre os dias 17 e 21 de abril.