Após ter chegado perto do índice olímpico neste ano, o nadador americanense Guilherme Rosolen tem um objetivo concreto para 2017: buscar uma vaga para o Campeonato Mundial de Esportes Aquáticos, em Budapeste, na Hungria. Medalhista em provas importantes como o Troféu Maria Lenk, José Finkel, Brasileiro e Paulista, Rosolen corre atrás de seus primeiros pódios em competições internacionais.

O desempenho nos 100 metros borboleta no Maria Lenk, em abril, anima o nadador de 22 anos. Na prova, ele chegou em quarto, apenas 30 centésimos atrás do índice que lhe garantiria nos Jogos Olímpicos Rio 2016 – Thiago Pereira e Vinicius Lanza representaram o Brasil na categoria.

“Sempre dá uma tristeza por saber que não consegui ir para as Olimpíadas, mas depois de um tempo, parei para pensar e vi a evolução que tive nos últimos quatro anos. Ganhei bastante bagagem competindo e me sinto preparado para buscar uma vaga no Mundial e entrar mais forte neste próximo ciclo olímpico”, afirma o americanense, que deixou as piscinas do Centro Cívico em 2009, quando foi para o Corinthians, onde nadou por três anos, e para o Pinheiros, seu clube atual