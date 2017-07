Fratus e Cielo garantem vaga na final dos 50m livre em Budapeste

Bruno Fratus dominou e Cesar Cielo suou para garantir vaga na final dos 50 metros livre no Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste. Fratus, um dos destaques das eliminatórias na manhã desta sexta, voltou a brilhar à tarde e cravou o terceiro melhor tempo das semifinais. Cielo obteve o oitavo e último lugar na prova que será decidida no começo da tarde deste sábado, na Hungria.

Fratus venceu a segunda bateria das semifinais com o tempo de 21s60, pouco acima dos 21s51 que registrou nas eliminatórias. “A transição do submerso para a natação, no começo, foi um pouco funda. Só me liguei em ganhar a prova e me certificar de que estava na final”, disse o nadador, em entrevista ao Sportv.

LEIA TAMBÉM: Cielo faz melhor marca desde 2014 nos 50m, mas vai à final do Maria Lenk em 2º

Um dos favoritos à medalha de ouro, Fratus registrou o terceiro melhor tempo das semifinais, empatado com o britânico Benjamin Proud. Cielo teve mais dificuldade, principalmente na segunda metade da prova. Ele bateu em quinto lugar na mesma bateria de Fratus, com 21s77, com tempo melhor do que o da manhã (21s99). Avançou à final com a oitava marca, deixando o australiano Cameron McEvoy, com 21s81, de fora.