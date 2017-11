Etiene fatura prata nos 50m costas e bronze no revezamento 4x50m medley em Tóquio

Atual campeã mundial dos 50 metros costas, Etiene Medeiros deu nova demonstração do grande momento que vive ao faturar a medalha de prata desta prova na etapa da Tóquio da Copa do Mundo de Natação, nesta terça-feira, e ainda ao subir ao pódio também com um bronze no revezamento 4x50m medley junto com a equipe brasileira que chegou em terceiro lugar nesta outra disputa da competição realizada no Japão.

Nesta briga por medalhas nos 50m costas, realizada em piscina curta (de 25m), Etiene terminou a primeira metade da prova na liderança, mas depois acabou sendo superada por muito pouco pela australiana Emily Seebohm, que ganhou o ouro ao bater a mão na borda com o tempo de 26s24. A brasileira terminou em segundo lugar com a marca de 26s34, enquanto o bronze ficou com a japonesa Mayuko Mori, com 26s56.

E, pouco depois de comemorar esta medalha, Etiene já precisou voltar para a piscina para defender o Brasil no revezamento 4x50m medley misto. Formando um quarteto com Nelson Junior, Daynara de Paula e Raphael Rodrigues, ela ajudou o time nacional a fechar esta prova da etapa de Tóquio da Copa do Mundo com o tempo de 1min39s90, que assegurou o bronze ao País.