Escolinha de natação tem vagas disponíveis

A escolinha de natação da Secretaria Municipal de Esportes de Americana está com vagas disponíveis para aulas no período da manhã no Centro Cívico – Complexo Poliesportivo “Milton Fenley Azenha”. Podem se matricular crianças e adolescentes de 7 a 14 anos, após um teste, realizado às quartas-feiras, às 10h15. As aulas com vagas disponíveis acontecem de terça a sexta-feira, das 8h às 11h. Foto: Imprensa-Divulgação.JPG

Para participar das aulas, é necessário que a criança tenha noção de flutuação e adaptação na piscina, que tem água aquecida. Os interessados devem comparecer para fazer o teste acompanhados por um responsável e com roupas adequadas para a natação. Depois de matriculados, os alunos devem comparecer ao menos duas vezes na semana, sempre de sunga ou maiô e touca.

De acordo com a coordenadora da escolinha de natação, Anabel Moreira, há aproximadamente 80 vagas disponíveis. “A criança vem na quarta-feira para conhecer e fazer o teste. Se gostar, o responsável preenche a ficha de inscrição e ela já pode começar a fazer as aulas gratuitamente”, explicou. Além dela, Daniella Cristina Cordenonsi e Carlos Alberto Rodrigues de Castro são professores da escolinha de natação.