Em Americana, escolinha no Jardim São Pedro está com vagas abertas

A escolinha de natação da Secretaria de Esportes está com vagas disponíveis para aulas na Praça de Esportes “Marcos Antonio Gobbo”, localizada no bairro Jardim São Pedro, em Americana. As aulas são indicadas para crianças e adolescentes com idade entre 7 e 14 anos completos. É necessário realizar teste, que será feito na semana que vem. Foto: Prefeitura de Americana-Crislaine Fernandes.JPG

De acordo com a coordenadora da escolinha de natação, Anabel Moreira, as vagas são limitadas. “O teste é necessário para avaliação do conhecimento de cada aluno. A previsão é que as aulas comecem no dia 18 de setembro, mas no dia do teste os horários serão definidos com os pais”, explicou. Os testes acontecem de terça a quinta-feira da semana que vem, nos dias 12, 13 e 14, das 7h30 às 9h, e, no período da tarde, das 14h às 15h30. A coordenadora ainda ressaltou que a piscina possui 1,7 metro de profundidade.

A Praça de Esportes “Marcos Antonio Gobbo” está localizada na Rua Francisco Lapierre, 85, bairro Jardim São Pedro.