Coach Alex ‘cai na água’ do Centro Cívico

Considerado um dos maiores especialistas do mundo quando se fala em natação, Alexandre Pussieldi, o Coach Alex, vem a Americana neste fim de semana para dar uma clínica a alunos, professores e especialistas da modalidade. Com 52 anos, ele é um dos nomes mais respeitados da natação na atualidade, sendo comentarista do canal Sportv, colunista da revista Swim Channel e responsável pelo site Best Swimming e pelo Blog do Coach.

A programação começa amanhã com uma palestra a pais e atletas na AMA (Associação Médica de Americana), das 18h30 às 19 horas. O ponto alto da vinda de Coach Alex a Americana será no sábado, quando ele passará o dia no Centro Cívico. Na parte da manhã, a partir das 8h30, ele dará uma palestra aos atletas que representam a cidade nas competições de natação e depois cairá na água para dar aulas práticas dos nados crawl e costas.

No período da tarde, ele volta à piscina do Centro Cívico para ensinar aos atletas da cidade novas técnicas dos nados borboleta e peito. Por fim, no domingo, novamente no Centro Cívico, Pussieldi fará uma palestra e aula prática sobre fundamentos da natação.