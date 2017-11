Cielo negocia área para dar sequência ao projeto Novos Cielos

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Sem espaço em Santa Bárbara d’Oeste, onde manteve o projeto Novos Cielos por um ano, o campeão olímpico e multimedalhista mundial Cesar Cielo, por meio do instituto que leva seu nome, negocia com a Secretaria de Esportes de Americana para dar sequência às aulas gratuitas de natação a crianças e adolescentes na região. Desde julho, o projeto passou a não ter mais permissão para usar as piscinas do União Barbarense, por decisão da diretoria do próprio clube.

De acordo com a assessoria de imprensa do Instituto Cesar Cielo, o núcleo Novos Cielos de Santa Bárbara tinha 62 alunos inscritos. Eles recebiam uniforme, com touca, tênis, mochila, calção e agasalho, e participavam de competições de natação e passeios. Como Cesar Cielo é nascido em Santa Bárbara, o instituto tentou manter o projeto na cidade e procurou o Esporte Clube Barbarense e o Sesi, mas ambos também não quiseram ceder seu espaço.

Com isso, para não deixar as crianças sem aulas, o projeto tem conversas avançadas com o secretário de Esportes americanense, Osvaldo Klein Neto, o Foca, para utilizar a piscina da Praça de Esportes Marco Antônio Gobbo, no Jardim São Pedro, em Americana. As duas partes confirmam a negociação.