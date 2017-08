César Cielo garante presença em Tóquio

O nadador César Cielo, campeão olímpico dos 50m livres em Pequim, em 2008, voltou forte aos treinos, já deixou de lado o plano da “aposentadoria”, e pensa em defender as cores do Brasil por um bom tempo. O atleta fez essas afirmações neste sábado, quando participou, como garoto-propaganda, do lançamento de um novo plano de saúde da Unimed Santa Bárbara e Americana.

Para ele, participar da final do Mundial de Esportes Aquáticos, na Hungria, foi uma vitória e tanto. Afinal, diz, foram apenas cinco meses de treino, no Pinheiros, em São Paulo. Cielo aposta que estará no melhor da forma física até o final do ano que vem. E vai sim disputar os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2020.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

