Cesar Cielo e Etiene Medeiros vão ao pódio no Troféu José Finkel

Dois dos principais nadadores do Brasil, Cesar Cielo e Etiene Medeiros começaram o Troféu José Finkel com medalha. Nesta terça-feira, na piscina da Universidade Santa Cecília, em Santos, o primeiro – com a companhia de Gabriel Silva Santos, Pedro Henrique Silva Spajari e Marcelo Chierighini – ajudou o Pinheiros-SP a vencer o revezamento 4×50 metros livre com o tempo de 1min27s65.

Recentemente campeã mundial, em Budapeste (Hungria), na prova dos 50 metros costas, Etiene Medeiros foi medalha de prata com o Sesi-SP com o tempo de 1min42s46. A vitória foi da Unisanta, a dona da casa, com 1min41s67.

Diversos atletas de renome na natação brasileira caíram na água e conquistaram uma vaga no pódio. Algumas positivas surpresas, claro, também deram as caras em Santos. A primeira delas aconteceu na prova dos 400 metros livre feminino. Dona do pior tempo nas eliminatórias pela manhã, Manuella Lyrio, do Pinheiros, venceu a final com o tempo de 4min16s52. Ela bateu Poliana Okimoto, da Unisanta, que disputou o Mundial e ganhou o bronze na maratona aquática dos Jogos Olímpicos do Rio-2016.