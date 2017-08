Brasil conquista duas medalhas no judô e uma na natação na Universíada

Vinicius Paninni levou o bronze na categoria até 81kg. Na sua campanha, ele passou pelo italiano Andrea Regis e por Adlet Missin, do Casaquistão, antes de perder para o russo Aslan Lappinagov. Na repescagem, superou o japonês Sotaro Fujiwara e o armênio Andranik Chaparyan antes de faturar o bronze diante de Dorin Gotonoaga, da Moldávia.

A judoca Bárbara Timo foi quem mais brilhou ao faturar o ouro na categoria até 70kg com as vitória por wazari sobre a japonesa Saki Niizoe. Antes, passou por Davaasuren Munkhbat, da Mongólia, Carola Paissoni, da Itália, Urszula Janina Hofman, da Polônia, e Sarah Maekelburg, da Alemanha.

O Brasil conquistou nesta segunda-feira as suas primeiras medalhas na Universíada, os Jogos Olímpicos Universitários, que estão sendo realizados em Taipei, capital de Taiwan. No segundo dia de competições, Vinícius Panini e Bárbara Timo foram ao pódio, assim como Henrique Martins.

Na natação, Henrique Martins assegurou a medalha de bronze com o tempo de 23s54, sendo superado por Andrii Govorov, da Ucrânia (22s90), e Andrey Zhilkin, da Rússia, e ainda empatado com o ucraniano Andrii Khloptsov (23s40), que cravou o mesmo tempo do brasileiro e também foi ao pódio.

“É sempre legal pegar uma medalha, é sempre positivo, e é importante estar no pódio pelo Brasil”, disse Henrique Martins. “Descansar mesmo só no final da competição, agora tem que manter o foco, manter a tensão”, acrescentou o brasileiro, que ainda vai participar de mais três provas em Taipei e foi ao pódio da Universíada nas edições de 2011 e de 2015.

