No Mundial, Brasil leva a prata no 4x100m livre

Foto: Satiro Sodré/SSPress/CBDA

A equipe brasileira do revezamento 4×100 metros livre masculino fez história neste domingo. Depois de passarem pelas eliminatórias com o melhor tempo, os nadadores brilharam na final e conquistaram a prata no Mundial de Esportes Aquáticos, realizado em Budapeste, na Hungria.

O quarteto formado por Cesar Cielo, Bruno Fratus, Marcelo Chierighini e Gabriel Santos baixou muito o tempo da manhã, de 3min12s34, e marcou na final 3min10s34. Além da prata, a equipe alcançou o novo recorde sul-americano, derrubando uma marca que pertencia à era dos trajes tecnológicos.

LEIA TAMBÉM: Brasil brilha no 4x100m livre e avança à final do Mundial com o melhor tempo

Em uma prova disputada até os metros finais, os brasileiros ficaram atrás apenas do quarteto norte-americano, que venceu com o tempo de 3mim10s06. Um pouco mais atrás vieram os húngaros (3min11s99), que completaram o pódio.