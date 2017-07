Belmonte desbanca Hosszú, vence 200m borboleta e volta a brilhar em Budapeste

Uma das estrelas da natação nos últimos anos, a nadadora húngara segue como uma das esperanças da torcida da casa, embora não esteja alcançando as expectativas. No quinto dia da natação no Mundial, Hosszú soma apenas duas medalhas. A primeira, de ouro, foi conquistada nos 200 metros medley, na segunda-feira.

Belmonte bateu na frente com o tempo de 2min05s26, à frente da alemã Franziska Hentke, que era a favorita da prova. Hentke detinha a melhor marca do ano na prova (2min06s18). Nesta quinta, ela foi mais rápida, com 2min05s39, mas não foi o suficiente para buscar o ouro. O bronze ficou com Katinka Hosszú, com 2min06s02.

Mireia Belmonte, por sua vez, confirmou o domínio nos 200m borboleta. Ela foi campeã olímpica da prova no Rio-2016 e, antes, já havia faturado o primeiro lugar no Europeu. Também foi a segunda medalha de Belmonte em Budapeste. No começo da semana, ela conquistou a prata nos 1.500 metros livre.

Nos 200 metros medley masculino, o norte-americano Chase Kalisz conquistou a medalha de ouro, com o tempo de 1min55s56. Um dos favoritos, o japonês Kosuke Hagino repetiu a prata que conquistou nos Jogos Olímpicos do Rio-2016, com 1min56s01 – também foi prata no Mundial de Barcelona, em 2013. A medalha de bronze ficou com o chinês Wang Shun, com 1min56s28.

LEIA TAMBÉM: Lista de nadadores para Mundial de Budapeste dependerá de verba de patrocínio

No revezamento 4x200m livre, os Estados Unidos conquistaram o lugar mais alto do pódio, com o tempo de 7min43s39. A China faturou a prata, com 7min44s96. O time australiano levou o bronze, com 7min48s51.

Nos 200 metros costas, o brasileiro Leonardo de Deus não conseguiu avançar à final. Mesmo registrando melhor performance na semifinal, em comparação às eliminatórias, no começo do dia, ele ficou de fora da disputa por medalha. Ele anotou 1min57s89, com o sexto lugar em sua bateria, abaixo do 1min58s33 das eliminatórias.

“Saí [da piscina] bem mais satisfeito agora. Consegui melhorar o tempo da manhã. Foi o meu melhor tempo neste ano. Lógico que vou sair do Mundial com a sensação de que tenho muito mais natação do que isso. Mas já estou feliz por estar aqui representando o Brasil”, disse o nadador, em entrevista à Sportv.