Zé Roberto reconhece erros, mas exalta vitória do Brasil na estreia do Grand Prix

O treinador da seleção brasileira feminina de vôlei, José Roberto Guimarães, enxergou falhas da equipe na estreia do Grand Prix nesta sexta-feira, em Ancara, na Turquia, na vitória diante da Bélgica por 3 sets a 0, mas creditou os erros à ansiedade das jogadoras por fazer a primeira exibição na competição. O Brasil é o atual campeão e busca o 12.º título no torneio.

“Vamos jogar contra um time completo que é o atual vice-campeão olímpico e já disputou o qualificatório para o Mundial. Talvez hoje seja um dos times com o maior potencial de ataque no mundo. Eles também têm ótimas bloqueadoras. Esperamos fazer um bom jogo”, destacou o treinador brasileiro.

A ponteira Rosamaria, maior pontuadora da equipe na partida contra as belgas – com 12 acertos -, espera uma partida com menos erros por parte do Brasil contra as sérvias. Mas a jogadora, apesar de reconhecer a instabilidade na estreia, procurou enfatizar o início com vitória e os pontos conquistados.

“Foi muito importante começarmos o Grand Prix com essa vitória e os três pontos. Sabemos que cometemos erros e precisamos melhorar. Algumas vezes nós estávamos na frente no jogo e deixamos elas encostarem e isso não pode acontecer. Para um estreia valeu pela vitória. Estamos treinando bem e nossa equipe está em evolução”, ressaltou Rosamaria.

Após enfrentar as sérvias, a seleção brasileira terá pela frente nesta fase do Grand Prix a Turquia, neste domingo, às 13h30 (de Brasília), também na cidade de Ancara.