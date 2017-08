Zé Roberto lamenta erros da defesa na derrota do Brasil pelo Grand Prix

O treinador avaliou que a equipe também desperdiçou muitas chances em momentos de definição da partida. Ele espera que esses problemas sirvam como lição para o duelo desta quinta-feira, às 8h30 (horário de Brasília), com a Holanda, quando a equipe precisará da vitória para seguir viva na luta pelo seu 12º título do Grand Prix. Ainda assim, terá que aguardar o resultado da partida entre Holanda e China, na sexta-feira, para saber se obterá a classificação às semifinais do torneio.

Os erros na defesa foram determinantes para a derrota da seleção brasileira feminina de vôlei para a China, por 3 sets a 0 (25/22, 25/17 e 29/27), na sua estreia na fase final do Grand Prix, nesta quarta-feira. Essa foi avaliação do técnico José Roberto Guimarães após o confronto disputado em Nanquim.

Capitã da seleção brasileira, Natália teve avaliação parecida com a do treinador. Ela reconheceu que os problemas de passe afetaram diretamente o rendimento do Brasil, que cometeu muitos erros diante das chinesas. “Nós não jogamos bem na defesa. A China é um jovem time, e elas são muito competitivas. Nós vamos trabalhar duro e nos preparar para a próxima partida”, afirmou, já pensando no duelo com a Holanda, adversário que a equipe bateu em Cuiabá, por 3 sets a 1, na terceira semana da fase de classificação do Grand Prix.