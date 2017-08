Zé Roberto exalta volta por cima do Brasil após ‘sofrimento’ no Grand Prix

A seleção brasileira feminina de vôlei garantiu neste sábado vaga na decisão do Grand Prix em Nanquim, na China. A vitória por 3 sets a 1 sobre a Sérvia, de virada, com parciais de 20/25, 25/23, 25/14 e 25/23, deu a classificação a uma equipe jovem que oscilou demais ao longo da competição, mas soube crescer no momento decisivo.

“O trabalho em equipe é o que importa. Estou orgulhoso da minha equipe, que jogou bem no saque, no bloqueio e na defesa. O Brasil sofreu demais, por isso, também aprendeu demais. É bom competir contra as melhores equipes do mundo”, considerou o técnico da seleção, José Roberto Guimarães.

Sem diversas das jogadoras que fizeram do Brasil uma das melhores equipes do mundo nos últimos anos, a seleção apresentou muitas falhas ao longo do Grand Prix e perdeu quatro das 12 partidas disputadas na competição. Capitã da equipe, Natália exaltou o crescimento nesta semifinal e fez elogios em especial a duas companheiras.