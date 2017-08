Zé Roberto enaltece Colômbia e prevê jogo difícil para a seleção brasileira

A seleção brasileira feminina de vôlei venceu o Peru com tranquilidade nesta sexta-feira por 3 sets a 0 – com parciais de 25/16, 25/17 e 25/18 -, no ginásio Coliseo Evangelista Mora, em Cali, na Colômbia, e deve decidir o Sul-Americano contra as donas da casa neste sábado.

Com três vitórias, a seleção da casa ainda enfrenta a Venezuela nesta sexta-feira e, se ganhar, chega aos mesmos quatro triunfos do Brasil. Assim, o duelo deste sábado seria a “final” do hexagonal e decidiria quem levaria a vaga no Mundial de 2018, no Japão.

LEIA TAMBÉM: Com vento favorável, De Grasse brilha nos 100m, crava 9s69 e vence em Estocolmo

Embora a seleção brasileira não tenha perdido um único set na competição desde 1999, o técnico José Roberto Guimarães enalteceu o adversário e previu um jogo difícil contra a Colômbia.