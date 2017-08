Zé Roberto elogia saque e contra-ataque do Brasil: ‘Erramos menos’

Foi sofrido, mas a seleção brasileira feminina de vôlei conquistou nesta quinta-feira sua primeira vitória na fase final do Grand Prix, na China. Após perder para a anfitriã na estreia, na quarta, as brasileiras venceram a Holanda por 3 sets a 2 e mantiveram as chances de classificação para a semifinal.

Para o técnico José Roberto Guimarães, o Brasil conseguiu a vitória porque cometeu menos erros em comparação ao jogo contra a China. Além disso, as brasileiras exibiram, na avaliação do treinador, melhor rendimento no saque e no contra-ataque.

“Foi importante a nossa superação para esse jogo. Tivemos pouco tempo da partida com a China para o confronto com a Holanda. Ainda cometemos erros, mas o time foi testado e respondeu melhor. Hoje erramos menos e contra-atacamos com mais eficiência. Nós também fomos melhores no saque. Fizemos a nossa parte”, comentou José Roberto Guimarães.