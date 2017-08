Zé Roberto convoca central Saraelen para treinos da seleção de vôlei

O técnico José Roberto Guimarães convocou nesta segunda-feira a central Saraelen para o período de treinos da seleção brasileira feminina de vôlei visando a disputa da Copa dos Campeões. O campeonato será realizado em Tóquio, no mês que vem.

Saraelen defende o Hinode Barueri, clube do qual o próprio técnico é proprietário. O time vai disputar a Superliga feminina nesta temporada. A jogadora vai se apresentar nesta quinta-feira no Centro de Treinamento Sportville, em Barueri (SP).

A Copa dos Campeões vai ser disputada entre os dias 5 e 10 de setembro, nas cidades japonesas de Tóquio e Nagoia. A competição contará também com Estados Unidos, Rússia, Japão, China e Coreia do Sul. O Brasil é o atual campeão e vai estrear no dia 5, diante das russas.