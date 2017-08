Zé Roberto celebra título no início de novo ciclo olímpico da seleção de vôlei

Mesmo com muitos altos e baixos, a decisão do técnico José Roberto Guimarães de iniciar o novo ciclo olímpico com uma renovação do grupo da seleção brasileira feminina de vôlei deu certo. Afinal, neste domingo, a equipe assegurou o seu 12º título do Grand Prix coma vitória por 3 sets a 2 na decisão sobre a Itália, em Nanquim, palco da fase final.

A conquista, porém, não veio sem tropeços e dificuldades. Na primeira fase, por exemplo, o Brasil precisou vencer os três jogos que disputou em Cuiabá, na última semana, para avançar. Depois, já em Nanquim, só se classificou às semifinais por causa de uma sofrida vitória da China por 3 sets a 2 sobre a Holanda. Para Zé Roberto, a oscilação e os problemas fazem parte do processo de amadurecimento e formação da equipe.

“Começar com vitória é sempre muito bom, mas estávamos preparados para tudo. Sabíamos da dificuldade que íamos enfrentar. Jogamos com um time jovem e com poucas jogadoras que tinham sido efetivamente titulares em competições como o Grand Prix. Temos um time em formação que teve pouco tempo de treinamento. Tudo isso foi difícil e nos ajustamos durante o Grand Prix. Ainda temos muito o que melhorar e precisamos treinar bastante. Fechamos muito bem, saímos de situações complicadas e ficamos com o título do Grand Prix”, analisou Zé Roberto, que ainda reservou elogios ao trabalho do seu assistente técnico, Paulo Coco.